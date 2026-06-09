В Кремле пока не планируют поздравлять Пашиняна с победой на выборах в Армении

В Кремле пока не планируют поздравлять Пашиняна с победой на выборах в Армении В Кремле пока не планируют поздравлять Пашиняна с победой на выборах в Армении

Москва9 июн Вести.Москва намерена дождаться объявления окончательных официальных результатов парламентских выборов в Армении, прежде чем президент России Владимир Путин отправит свои поздравления премьер-министру Николу Пашиняну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здесь важно дождаться каких-то окончательных официальных результатов сказал Песков

Он подчеркнул, что Кремль также фиксировал много сообщений о нарушениях в проведении выборов в Армении.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По предварительным результатам голосования, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала менее 50%, однако вдвое больше, чем ближайший конкурент. Особенности распределения мандатов позволяют ей формировать правительство.