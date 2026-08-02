Москва2 авгВести.Случившееся в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади в Москве – это жестокий террористический акт, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности.
Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощьнаписал градоначальник в мессенджере МАХ
Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
Самодельное взрывное устройство сработало в ресторане на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. На месте погибли курьер, охранник и один из гостей заведения. Еще 21 человек пострадал.