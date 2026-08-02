Собянин назвал жестоким террористическим актом взрыв в ресторане в Москве

Собянин: случившее в ресторане в Москве – жестокий террористический акт Собянин назвал жестоким террористическим актом взрыв в ресторане в Москве

Москва2 авг Вести.Случившееся в ресторане "Balzi Rossi" на Кудринской площади в Москве – это жестокий террористический акт, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего, виновные будут привлечены к ответственности.

Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь написал градоначальник в мессенджере МАХ

Он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Самодельное взрывное устройство сработало в ресторане на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. На месте погибли курьер, охранник и один из гостей заведения. Еще 21 человек пострадал.