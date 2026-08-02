Ресторан "Balzi Rossi" извинился за неуместный пост после взрыва в Москве

Московский ресторан назвал свой пост после взрыва неуместным и извинился Ресторан "Balzi Rossi" извинился за неуместный пост после взрыва в Москве

Москва2 авг Вести.Ресторан на Кудринской площади в Москве назвал свой пост, который был размещен в социальных сетях сразу после взрыва в заведении, неуместным, и принес извинения. Новая публикация появилась в блоге "Balzi Rossi" в Instagram* (принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Накануне там говорилось, что "с помещением все в порядке".

Коллектив ресторана Balzi Rossi глубоко скорбит в связи с произошедшей трагедией и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы также искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим говорится в новом сообщении заведения

Самодельное взрывное устройство сработало возле входа в ресторан на Баррикадной вечером 1 августа, в субботу. Погибли курьер, охранник и один из гостей заведения. Еще более 20 человек пострадал.

Предположительно, сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство заряжено металлическими шариками. Известно, что ресторан был закрыт на спецобслуживание, там проходил банкет.