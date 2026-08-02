Тепляков устроил скандал в МГУ из-за отказа принять его детей в магистратуру

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой устроил скандал в МГУ Тепляков устроил скандал в МГУ из-за отказа принять его детей в магистратуру

Москва2 авг Вести.Евгений Тепляков, отец девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой, попытался попасть в приемную комиссию МГУ им. Ломоносова, чтобы добиться поступления дочери и еще одного своего сына в магистратуру. Теплякова не пустили, и он устроил скандал, сообщает MK.RU.

Тепляков требовал, что его дочь зачислили в магистратуру, но замдекана по учебной работе факультета психологии Артем Ковалев заявил, что поступление на эту ступень образования в 14 лет не осуществляется говорится в сообщении

Теплякову также напомнили, что в 2022 году его дочь не смогла освоить учебную программу первого курса университета ввиду ее повышенной сложности.

Алиса Теплякова стала известной в 8 лет, когда сдала ЕГЭ, досрочно окончила школу, а в 9 лет поступила в МГУ. В 13 лет она завершила обучение в Российском государственном гуманитарном университете и получила диплом педагога-психолога. Сейчас девочке 14 лет.

Недавно сообщалось, в семье Тепляковых должен родиться десятый ребенок.