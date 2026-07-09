Москва9 июл Вести.Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что его дочь Ника перешла на домашний формат обучения из-за буллинга в школе. Об этом артист сообщил в интервью "Москве 24".

По словам артиста, такое решение приняли, чтобы избавить девочку от постоянного стресса.

Буллинг – самый страшный, мне кажется, творческий. Играет дочь в театре, например, ей говорят: "А, ну понятно, это папа договорился на роль". Хочу, чтобы люди просто подумали головушкой сказал он

Музыкант подчеркнул, что подобные рассуждения не соответствуют реальности. По его словам, создание большого кино – это работа огромной команды, где важны финансовые риски, прокат, продюсерские решения и позиция режиссера. Жуков добавил, что никто не стал бы брать на роль неподходящую актрису только по просьбе родителя, поскольку это невозможно в профессиональной индустрии.

Ранее газета The Guardian сообщила, что в Сингапуре школьникам мужского пола теперь будет грозить телесное наказание, если они будут заниматься травлей других учащихся, в том числе в интернете.