В школах Сингапура введут телесные наказания за буллинг The Guardian: для школьников в Сингапуре введут телесные наказания за травлю

Москва6 мая Вести.В Сингапуре школьникам мужского пола теперь грозит телесное наказание, если они будут заниматься травлей других учащихся, в том числе в интернете. Об этом пишет газета The Guardian.

По информации журналистов, наказывать школьников будут ударами трости. При этом количество ударов – от одного до трех – будет зависеть от тяжести проступка, отмечается в статье. Утверждается также, что телесные наказания должны быть согласованы директором школы, а исполнять их имеет право только учитель, у которого есть на это соответствующее разрешение.

Школьники мужского пола, которые издеваются над другими, в том числе с помощью кибербуллинга, будут подвергаться телесным наказаниям в качестве "крайней меры" следует из публикации

Уточняется, что власти приняли решение о введении соответствующей меры после длительных проверок, вызванных несколькими случаями травли в школах в 2025 году. Согласно правилам, телесному наказанию могут подвергаться только мальчики старше 9 лет.

Если в травле будет обвиняться девочка, пишет газета, то ей грозит задержание после уроков,отстранение от занятий или низкая оценка за поведение.