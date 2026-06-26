Mash: школьник из Минусинска покончил с собой из-за буллинга

Школьник покончил с собой из-за травли сверстников в Минусинске, пишет Mash Mash: школьник из Минусинска покончил с собой из-за буллинга

Москва26 июн Вести.В Минусинске 15-летний школьник покончил с собой из-за буллинга, сообщает Kras Mash.

По сведениям Telegram-канала, только после его смерти мать подростка узнала о том, что четыре года назад дети заставили ее сына делать на камеру непристойности, а затем стали травить в соцсетях.

Школьник покончил с собой из-за буллинга в Минусинске говорится в публикации

Родителям о происходящем юноша ничего не рассказывал.

Последней каплей стало то, что ролик попал к девочке, которая ему нравилась, считает мать школьника.

Он был найден дома мертвым, записок не оставил. По сведениям издания, Следком возбудил уголовное дело и ищет всех причастных, но на официальных ресурсах ведомства информации об этом пока нет.