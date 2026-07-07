Москва7 июлВести.В Амурской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 15-летнего подростка от удара электрическим током. Об этом сообщил СУ СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
Следственным отделом по городу Белогорск СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему жителю села Возжаевка Белогорского муниципального округа, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФговорится в публикации Следкома
Отмечается, что трагедия произошла на дачном участке в селе Возжаевка вечером 6 июля. Подросток находился в гостях. Взявшись за электрический провод, предназначенный для освещения территории, несовершеннолетний получил смертельный разряд.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. назначены медицинская и электротехническая экспертизы.
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.