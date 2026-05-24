В Оренбурге прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка от удара током

В Оренбурге прокуратура организовала проверку по факту гибели несовершеннолетнего. Подробности сообщает ведомство в Telegram-канале.

По предварительным данным, 24 мая вечером на территории тяговой подстанции на ул. Чкалова было обнаружено тело 13-летнего подростка. На месте происшествия для координации работы экстренных служб побывал первый заместитель прокурора района Максим Притула.

Надзорному ведомству предстоит дать оценку действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц и решить вопрос о привлечении виновных к установленной законом ответственности говорится в сообщении

Ход расследования уголовного дела, возбужденного по статье о причинении смерти по неосторожности, находится под контролем прокурора района Виталия Чатарева.