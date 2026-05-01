СК организовал проверку по факту гибели подростка из-за удара током в Татарстане

СК: подросток, погибший по пути на рыбалку, задел удочкой провод на ж/д случайно СК организовал проверку по факту гибели подростка из-за удара током в Татарстане

Москва1 мая Вести.В Татарстане выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, который по пути на рыбалку с другими детьми задел удочкой провод контактной сети на железной дороге и умер. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.

Ведомством организована доследственная проверка по статье о неисполнении требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерть человека.

Утром 1 мая 2026 года на 765 км между станциями "Васильево" — "Атлашкино" Горьковской железной дороги электрическим током травмирован несовершеннолетний, который, направляясь на утреннюю рыбалку, по неосторожности задел удочкой контактную сеть отмечается в сообщении в мессенджере MAX

Мальчика ударило током в 27500 вольт. Пострадавший скончался на месте.

Глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев выразил соболезнования родным погибшего и обещал, что муниципалитет поддержит семью мальчика.