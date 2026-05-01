Москва1 маяВести.В Татарстане выясняют обстоятельства смерти 16-летнего подростка, который по пути на рыбалку с другими детьми задел удочкой провод контактной сети на железной дороге и умер. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СК России.
Ведомством организована доследственная проверка по статье о неисполнении требований транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, если это деяние повлекло по неосторожности причинение смерть человека.
Утром 1 мая 2026 года на 765 км между станциями "Васильево" — "Атлашкино" Горьковской железной дороги электрическим током травмирован несовершеннолетний, который, направляясь на утреннюю рыбалку, по неосторожности задел удочкой контактную сетьотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Мальчика ударило током в 27500 вольт. Пострадавший скончался на месте.
Глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев выразил соболезнования родным погибшего и обещал, что муниципалитет поддержит семью мальчика.