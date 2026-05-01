Москва1 маяВести.Трагический инцидент произошел утром в пятницу, 1 мая, в поселке Васильево в Татарстане, сообщил в своем Telegram-канале глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Трое подростков отправились на рыбалку. По пути им предстояло пересечь железнодорожные пути.
Один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 (!) тысяч вольтговорится в сообщении
В результате инцидента ребенок погиб на месте.
Михаил Афанасьев выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что муниципалитет окажет семье мальчика всю необходимую поддержку.