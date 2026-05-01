В Татарстане погиб ребенок, задевший удочкой провод на железной дороге

Ребенок погиб в Татарстане по пути на рыбалку, задев провод на железной дороге В Татарстане погиб ребенок, задевший удочкой провод на железной дороге

Москва1 мая Вести.Трагический инцидент произошел утром в пятницу, 1 мая, в поселке Васильево в Татарстане, сообщил в своем Telegram-канале глава Зеленодольского муниципального района и мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Трое подростков отправились на рыбалку. По пути им предстояло пересечь железнодорожные пути.

Один из ребят соприкоснулся удочкой с проводами контактной сети, где напряжение достигает 27,5 (!) тысяч вольт говорится в сообщении

В результате инцидента ребенок погиб на месте.

Михаил Афанасьев выразил соболезнования родным погибшего и заверил, что муниципалитет окажет семье мальчика всю необходимую поддержку.