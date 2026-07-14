Москва14 июлВести.В Новотроицке Оренбургской области подросток попал под поезд во время зацепинга и погиб. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла вечером 13 июля, в понедельник, на подъездных железнодорожных путях необщего пользования ООО "Аккерман Цемент".
По предварительным данным, причиной происшествия стало занятие "зацепингом". Несовершеннолетний передвигался на грузовом составе и сорвался при его движенииговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту проводится проверка, ее ход и результаты на контроле надзорного органа. Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.