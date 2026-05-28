Москва28 маяВести.В Москве и области выросло число подростков-зацеперов, получивших смертельные травмы. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил подполковник юстиции Юрий Сафонов, следователь-криминалист Западного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года в Москве снизились случаи травмирования зацеперов — с 9 до 2 случаев, в Подмосковье — с 22 до 9.
Однако количество смертельных травм в Москве и Московской области увеличилосьдобавил Юрий Сафонов
Зацепинг - это когда человек цепляется к движущемуся транспорту снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Чаще всего это касается поездов, электричек, трамваев.
В России зацепинг является правонарушением: он не только угрожает жизни самого хулигана, но и создает риск для других людей, а также может привести к сбоям в движении поездов. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность.
В апреле в Москве был зафиксирован один из таких трагичных случаев: 15-летний зацепер остался без ног после рискованной поездки.