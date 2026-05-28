В полиции рассказали о росте числа зацеперов на Московской железной дороге

Москва28 мая Вести.На Московской железной дороге число случаев зацепинга (когда человек цепляется к движущемуся поезду - прим. ред.) превысило показания прошлого года, рассказала в интервью ИС "Вести" капитан полиции, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) аппарата управления по ЦАО Мария Ивлева.

Зацеперы активизируются в сезон летних каникул, уточнили в полиции.

Всего в этом году зафиксировано 240 несчастных случаев на МЖД. При этом зацеперов в этом году выявлено 25 человек. За аналогичный период прошлого года - 22 человека привела цифры Мария Ивлева

При выявлении на объектах транспорта несовершеннолетнего ведут в отдел ПДН. Затем вызываются родители для составления административного протокола. Если родители не прибывают в течение трех часов, ребенка отправляют в Центр временного пребывания несовершеннолетних, пояснила капитан полиции.