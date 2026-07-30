Москва30 июлВести.В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело после гибели 16-летнего подростка на реке Кама. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Несовершеннолетний пропал без вести 28 июля во время купания в реке в необорудованном для этого месте. Мальчик не смог выплыть обратно к берегу и скрылся под водой. 30 июля спасатели извлекли его тело из воды.
В настоящее время следствием установлено, что подросток купался со взрослым родственником… [Пострадавшего] попытались спасти очевидцы, однако это им не удалось… Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.