В Татарстане нашли тело рыбака, пропавшего более двух недель назад

Рыбак, которого более двух недель искали в Татарстане, найден мертвым В Татарстане нашли тело рыбака, пропавшего более двух недель назад

Москва3 мая Вести.В Мензелинском районе Татарстана нашли тело мужчины, пропавшего во время рыбалки 17 апреля, сообщает региональный главк МЧС России в мессенджере MAX.

Погибшего 1987 года рождения обнаружили волонтеры и родственники в реке Ик вблизи села Дусай-Кичу Мензелинского района 3 мая. Тело находилось в воде более чем в километре от берега.

На рыбалку 17 апреля отправились двое мужчин. Тело первого погибшего 1989 года рождения спасатели обнаружили 19 апреля. Неподалеку нашли их пропавшую лодку.

Спасательных жилетов на утонувших рыбаках не было.