В Шахтерском районе ДНР утонули двое мужчин Двое мужчин утонули в Шахтерском районе ДНР

Москва3 июл Вести.Двое жителей Шахтерского района ДНР утонули. Подробности сообщает ГУ МЧС по ДНР.

1 июля в Кировское 69-летний мужчина ушел на рыбалку и пропал говорится в сообщении

На берегу сотрудники МВД нашли его вещи. Водолазы МЧС, обследовав водоем, обнаружили погибшего рыбака на глубине 3 метров в 4 метрах от берега.

В тот же день вечером в селе Орлово-Ивановка двое друзей плавали на ставке. Внезапно 19-летнему юноше стало плохо, и он начал тонуть. Сотрудники МЧС нашли утонувшего на расстоянии 6 метров от берега на глубине 4 метра.

К работе на месте происшествий привлекались 6 специалистов МЧС, использовалась 1 единица техники. Правоохранители продолжают выяснять обстоятельства случившегося.

Всего с начала лета на воде погибли 11 жителей ДНР.