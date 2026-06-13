Подросток погиб, прыгнув в воду с моста в парке Щербакова в ДНР

В парке ДНР подросток прыгал с друзьями с моста в воду и утонул Подросток погиб, прыгнув в воду с моста в парке Щербакова в ДНР

Москва13 июн Вести.В ДНР подросток погиб, прыгнув с моста в водоем. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.

По данным ведомства, парень отдыхал с друзьями в парке Щербакова. Два других подростка выжили, а он – нет.

По словам очевидцев, вчера вечером трое подростков прыгали с моста в водоем. Двум мальчикам удалось выплыть, а 17-летний юноша не смог выбраться на поверхность говорится в сообщении

К месту происшествия прибыли водолазы МЧС. Они достали тело парня, находившееся на глубине 6 метров в 35 метрах от береговой линии, и передали сотрудникам Следственного комитета.

На месте работали 11 специалистов и 3 единицы техники.