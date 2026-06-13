Москва13 июнВести.В ДНР подросток погиб, прыгнув с моста в водоем. Об этом сообщило управление МЧС России по республике в MAX.
По данным ведомства, парень отдыхал с друзьями в парке Щербакова. Два других подростка выжили, а он – нет.
По словам очевидцев, вчера вечером трое подростков прыгали с моста в водоем. Двум мальчикам удалось выплыть, а 17-летний юноша не смог выбраться на поверхностьговорится в сообщении
К месту происшествия прибыли водолазы МЧС. Они достали тело парня, находившееся на глубине 6 метров в 35 метрах от береговой линии, и передали сотрудникам Следственного комитета.
На месте работали 11 специалистов и 3 единицы техники.