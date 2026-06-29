Дело возбуждено после гибели мужчины и подростка в озере под Архангельском

В Архангельской области возбуждено дело о гибели мужчины и подростка в озере Дело возбуждено после гибели мужчины и подростка в озере под Архангельском

Москва29 июн Вести.Уголовное дело возбуждено после гибели мужчины и подростка в озере в Архангельской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла 27 июня, в субботу, на территории Онежского муниципального округа. 39-летний житель Онеги и 14-летний школьник утонули во время рыбалки.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.