Москва3 авгВести.Двое мужчин утонули в водоемах Хабаровского края за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.
Так, вечером в воскресенье, 2 августа, на реке Амур в районе центральной набережной предположительно при купании утонул 50-летний мужчина. На его поиски выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Хабаровску совместно со спасателями ПСО МКУ "Центр проведения спасательных работ".
Поиск результата не дал, продолжаетсяотметили в пресс-службе
Второй несчастный случай произошел в селе Джуен Амурского района на озере Болонь. Предполагается, что мужчина спрыгнул с лодки и утонул. 3 августа тело обнаружено в воде у берега, передано сотрудникам полиции.