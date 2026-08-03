За сутки в реке Амур и озере Болонь в Хабаровском крае утонули два человека

Двое мужчин утонули в водоемах Хабаровского края за сутки За сутки в реке Амур и озере Болонь в Хабаровском крае утонули два человека

Москва3 авг Вести.Двое мужчин утонули в водоемах Хабаровского края за прошедшие сутки, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в мессенджере МАХ.

Так, вечером в воскресенье, 2 августа, на реке Амур в районе центральной набережной предположительно при купании утонул 50-летний мужчина. На его поиски выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Хабаровску совместно со спасателями ПСО МКУ "Центр проведения спасательных работ".

Поиск результата не дал, продолжается отметили в пресс-службе

Второй несчастный случай произошел в селе Джуен Амурского района на озере Болонь. Предполагается, что мужчина спрыгнул с лодки и утонул. 3 августа тело обнаружено в воде у берега, передано сотрудникам полиции.