Москва29 июнВести.В Нижневартовском районе Югры за минувшие сутки зафиксировано два случая на водоканалах, обернувшихся утоплением местных жителей. Об этом сообщает МЧС региона.
Оба инцидента произошли в воскресенье, 28 июня. Первый из них произошел на озере Дачное около поселка городского типа Излучинск, где мужчина утонул после купания в не предназначенном для этого месте.
Также трагический случай зафиксирован на протоке "Еганишка". Мужчина 1985 года рождения не смог вынырнуть на поверхность.
В настоящее время по обоим фактам гибели людей устанавливают все обстоятельства.