Два человека утонуло в водоканалах Югры за сутки В Югре за сутки утонули двое мужчин

Москва29 июн Вести.В Нижневартовском районе Югры за минувшие сутки зафиксировано два случая на водоканалах, обернувшихся утоплением местных жителей. Об этом сообщает МЧС региона.

Оба инцидента произошли в воскресенье, 28 июня. Первый из них произошел на озере Дачное около поселка городского типа Излучинск, где мужчина утонул после купания в не предназначенном для этого месте.

Также трагический случай зафиксирован на протоке "Еганишка". Мужчина 1985 года рождения не смог вынырнуть на поверхность.

В настоящее время по обоим фактам гибели людей устанавливают все обстоятельства.