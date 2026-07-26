Москва26 июлВести.В Благовещенском и Альшеевском районах Башкирии вечером 25 июля утонули девочка-подросток и пожилой мужчина, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.
В г. Благовещенск из городского пруда на реке Потеха очевидцами извлечено тело 13-летней девочкиговорится в публикации
Она находилась в парке с отцом и двумя братьями, купалась в не предназначенном для этого месте и в какой-то момент пропала из виду. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
В Воздвиженском водохранилище утонул 69-летний мужчина. Он отдыхал на не оборудованном для купания месте с друзьями, пошел купаться и не вернулся.