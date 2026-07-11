Москва11 июлВести.Трагический инцидент, унесший две жизни, произошел на реке Лух в Володарском районе Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Нижегородской области, женщина отправилась купаться и стала тонуть.
Находящийся на берегу 12-летний подросток бросился ей на помощьговорится в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
В результате погибли оба – взрослая и ребенок, их тела достали спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда.