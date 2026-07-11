Москва11 июлВести.Доследственная проверка начата после трагического инцидента на реке Лух в Володарском районе Нижегородской области, сообщили в MAX в пресс-службе регионального СУ СК России.
ЧП случилось в субботу, 11 июля, неподалеку от поселка Фролищи.
По предварительным данным девушка, находясь в воде начала тонуть, а подросток пытался спасти ее, после чего они скрылись под водой и не появились на поверхностиговорится в заявлении ведомства
Тела 23-летней женщины и 13-летнего подростка, достали из воды спасатели. При осмотре погибших телесных повреждений криминального характера обнаружено не было.