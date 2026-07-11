Москва11 июлВести.На водоемах в Нижегородской области в субботу, 11 июля, погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Среди погибших есть один несовершеннолетний.
МЧС России напоминает: объективно оценивай свои возможности, не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купайся в необорудованных местахговорится в публикации ведомства в MAX
Как сообщалось ранее, на реке Лух в Володарском районе Нижегородской области подросток попытался спасти тонущую девушку, в результате они оба погибли. СК начал проверку обстоятельств ЧП.