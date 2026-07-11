Шесть человек утонули в Нижегородской области в субботу

МЧС: за день на водоемах в Нижегородской области погибли 6 человек Шесть человек утонули в Нижегородской области в субботу

Москва11 июл Вести.На водоемах в Нижегородской области в субботу, 11 июля, погибли шесть человек, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Среди погибших есть один несовершеннолетний.

МЧС России напоминает: объективно оценивай свои возможности, не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купайся в необорудованных местах говорится в публикации ведомства в MAX

Как сообщалось ранее, на реке Лух в Володарском районе Нижегородской области подросток попытался спасти тонущую девушку, в результате они оба погибли. СК начал проверку обстоятельств ЧП.