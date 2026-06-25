В Омской области за сутки утонули пять человек, в том числе подросток

Пять человек утонули в Омской области за одни сутки В Омской области за сутки утонули пять человек, в том числе подросток

Москва25 июн Вести.Жертвами несчастных случаев на воде в Омской области за прошедшие сутки стали пять человек, среди них один подросток, сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД России.

На озере в Парке Победы в Омске утонула женщина 1970 года рождения.

Еще две трагедии с разницей в час произошли в Омском районе вблизи поселка Горячий Ключ. У СНТ "Связист-2" погибли двое мужчин, отдыхавшие с друзьями на берегу водоема.

В Черлакском районе местный житель с 15-летний сыном днем уехали купаться на Иртыш и не вернулись. На берегу были обнаружены автомобиль пропавших и их личные вещи. Поиски людей продолжаются.

Омская полиция призвала граждан не использовать для купания необорудованные места, не заходить в воду в состоянии опьянения и не оставлять детей у водоемов без присмотра.м