Москва1 июн Вести.В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего при катании на сапбордах на реке Иртыш неделю назад. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Сегодня около 13 часов в реке Иртыш обнаружено тело пропавшего мужчины… Следователи работают на месте обнаружения тела, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко ушли кататься на сапах 25 мая, в понедельник, и перестали выходить на связь. 30 мая в затоне реки недалеко от поселка Николаевка было найдено тело женщины. Предварительно, она утонула. Следов криминального характера смерти не выявлено.