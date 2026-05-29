Спасатель назвал возможную причину исчезновения пары на сапбордах в Омске Спасатель Киселев: пропавшая в Омске пара могла попасть в бурное течение реки

Москва29 мая Вести.Пропавшая в Омске пара могла попасть в бурное течение во время сплава на сапбордах без сопровождения наблюдателей. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал спасатель Денис Киселев.

По его словам, многие любители водного туризма недооценивают опасность рек и отправляются в путь без должной подготовки и страховки.

Бывает иногда хочется уединения, вроде бы опыт позволяет, и люди отправляются сами. Но это очень рискованно сказал Киселев

Эксперт предположил, что пропавшие могли оказаться в бурной воде и утонуть. Он подчеркнул, что поиск людей на реке осложняется с каждым днем.