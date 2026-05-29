Москва29 маяВести.Пропавшая в Омске пара могла попасть в бурное течение во время сплава на сапбордах без сопровождения наблюдателей. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал спасатель Денис Киселев.
По его словам, многие любители водного туризма недооценивают опасность рек и отправляются в путь без должной подготовки и страховки.
Бывает иногда хочется уединения, вроде бы опыт позволяет, и люди отправляются сами. Но это очень рискованносказал Киселев
Эксперт предположил, что пропавшие могли оказаться в бурной воде и утонуть. Он подчеркнул, что поиск людей на реке осложняется с каждым днем.
Река умеет прятать жертв. Чем позже начинаются поиски, тем сложнее найти людей. Когда уже прошло достаточно много времени, то это для спасателей очень грустная работа: сложно найти следы тел, район поисков увеличивается. Если люди живы, то они обычно выходят на связь самиобъяснил Киселев