SHOT: во время свидания на сапбордах в Омске пропала влюбленная пара

Москва28 мая Вести.Третий день в Омске ищут пару, которая отправилась на реку Иртыш, чтобы покататься на сапбордах, пишет SHOT.

По сведениям издания, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга ушли из дома понедельник, 25 мая, и пока о них ничего не известно.

В тот день в Омске стояла 30-градусная жара, но вода была еще холодной.

О паре известно, что они вместе уже больше 20 лет, являются профессионалами в сапбординге и в целом ведут здоровый и активный образ жизни.

Официальной информации на ресурсах полиции и спасателей об их поисках пока нет.