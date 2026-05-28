Третий день в Омске ищут пару, которая отправилась на реку Иртыш, чтобы покататься на сапбордах, пишет SHOT.
По сведениям издания, 40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга ушли из дома понедельник, 25 мая, и пока о них ничего не известно.
Возлюбленные пропали во время свидания на сапбордах в Омске
В тот день в Омске стояла 30-градусная жара, но вода была еще холодной.
О паре известно, что они вместе уже больше 20 лет, являются профессионалами в сапбординге и в целом ведут здоровый и активный образ жизни.
Официальной информации на ресурсах полиции и спасателей об их поисках пока нет.