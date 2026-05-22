В Южной Осетии ищут россиянку, упавшую в реку

Москва22 мая Вести.Россиянку Анну Шиц, пропавшую в горах Южной Осетии после падения в реку в селе Згубир Дзауского района, ищут сто спасателей, сообщает МЧС республики Южная Осетия.

Анна Шиц приехала в республику в составе съемочной группы, которая представляла фильм об участниках СВО.

Инцидент произошел в четверг вечером, тогда же начались поисковые работы​​​.

В сводной поисковой группе задействованы спасатели из Цхинвала и села Верхний Рук, сотрудники пожарно-спасательных частей №1 и №2, службы пожаротушения, а также управления материально-технического обеспечения МЧС Южной Осетии говорится в сообщении

Президент республики Алан Гаглоев взял работы под личный контроль. Ситуация осложняется повышенным уровнем воды в реках, из-за сезонного таяния снега в горах.