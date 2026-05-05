В поисках пропавших в горах КЧР туристок из Астрахани задействуют вертолет

Для поисков двух туристок в КЧР задействуют вертолет В поисках пропавших в горах КЧР туристок из Астрахани задействуют вертолет

Москва5 мая Вести.МЧС планирует задействовать вертолет для поисков двух туристок из Астраханской области, пропавших в горах Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Девушки ушли в зарегистрированный в МЧС поход 25 апреля. 4 мая они должны были завершить туристический маршрут недалеко от Озера Любви на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря в Зеленчукском районе. Их родители сообщили, что девушки не могут найти выход к населенному пункту из-за ухудшения погоды.

С наступлением светлого времени суток усилится группировка спасателей для обследования района Аксаутского ущелья. В готовности к вылету вертолет Ми-8 МЧС России, если позволят погодные условия сказано в сообщении

Сейчас в поисковой операции задействованы 19 человек и 4 единицы техники. Они обследуют два района, указанные в регистрационной карточке туристов. Уже проверены перевалы Муха и Архызское седло. Пока спасатели не обнаружили следов девушек.

Поиски осложняются наличием снега и особенностями рельефа. Кроме того, в горах ожидается умеренный дождь с мокрым снегом.