В Карачаево-Черкесии нашли пропавшую в горах группу туристов

Спасатели обнаружили троих туристов, пропавших в горах Карачаево-Черкесии В Карачаево-Черкесии нашли пропавшую в горах группу туристов

Москва17 июн Вести.В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили семью из трех человек, пропавшую на хребте Дженту при восхождении к пещерам. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что в спасательный отряд поступил сигнал трекера о происшествии на туристическом маршруте на высоте 2,8 тысячи метров. На место направились специалисты, но туристов не нашли.

Спасатели обнаружили туристов, пропавших на хребте Дженту Урупского района... В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации говорится в сообщении

говорится в сообщении

Медицинская помощь туристам не потребовалась. Спасатели провели с ними профилактическую беседу, добавили в МЧС.