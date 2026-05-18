Москва18 маяВести.Группу из четырех туристов, заблудившихся в горах в Бахчисарайском районе Крыма, обнаружили спасатели и помогли им вернуться назад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.
В ведомстве уточнили, что туристы отклонились от маршрута и с наступлением темноты не смогли найти дорогу назад.
Спасатели ГУ МЧС России по РК совместно с АСО "КРЫМ-СПАС" оперативно установили местонахождение, а затем благополучно сопроводили их к личному автомобилюсказано в сообщении
Медицинская помощь путешественникам не потребовалась.
В поисковой операции были задействованы пять человек и одна единица техники.