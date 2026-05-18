В Крыму спасли четверых туристов, потерявшихся в горах

Москва18 мая Вести.Группу из четырех туристов, заблудившихся в горах в Бахчисарайском районе Крыма, обнаружили спасатели и помогли им вернуться назад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

В ведомстве уточнили, что туристы отклонились от маршрута и с наступлением темноты не смогли найти дорогу назад.

Спасатели ГУ МЧС России по РК совместно с АСО "КРЫМ-СПАС" оперативно установили местонахождение, а затем благополучно сопроводили их к личному автомобилю сказано в сообщении

Медицинская помощь путешественникам не потребовалась.

В поисковой операции были задействованы пять человек и одна единица техники.