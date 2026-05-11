Спасатели нашли и спускают вниз двух застрявших на Эльбрусе туристов

Москва11 мая Вести.Спасатели нашли двух туристов, ранее застрявших на Эльбрусе из-за непогоды и запросивших помощи, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике в мессенджере МАХ.

Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов на Эльбрусе. В данный момент производится их спуск написали в ведомстве

Предварительно, состояние мужчин оценивается как удовлетворительное.

Туристы вышли сегодня на маршрут со скалы Пастухова. На отметке 5100 метров они запросили помощи спасателей. Их маршрут не был зарегистрирован, однако на помощь им выдвинулись десять спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО на трех единицах техники.

На высоте 5100 метров сейчас сильный снег, мороз и ветер. В горах региона выше 2000 метров лавиноопасно, отметили на официальном сайте ГУ МЧС России по КБР.