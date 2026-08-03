На горе Шалбуздаг в Дагестане спасатели нашли двух туристов, пропавших накануне В Дагестане спасатели нашли пропавших туристов на горе Шалбуздаг

Москва3 авг Вести.В МЧС Дагестана сообщили, что на горе Шалбуздаг найдены двое пропавших туристов – мужчина 1990 года рождения и женщина 1993 года рождения. Их состояние оценивается как удовлетворительное, помощь врачей не потребовалась.

Сообщение о пропаже поступило накануне. К месту ЧП выдвинулась поисково-спасательная группа из четырех человек на одной единице техники. Из-за наступления темноты поиски временно приостановили. Сегодня утром их возобновили и успешно завершили.

В результате проведенных мероприятий пропавшие (мужчина 1990 г.р. и женщина 1993 г.р.) были обнаружены… Поисково-спасательная операция завершена говорится в публикации МЧС на платформе MAX

В МЧС также обратились к любителям горных походов с напоминанием о ключевых правилах безопасности. Ведомство настоятельно рекомендует перед выходом на маршрут обязательно ставить в известность спасательные службы, а также трезво оценивать все риски, связанные с погодой и особенностями местности.

Особое внимание советуют уделить изучению предстоящего пути – необходимо разобраться в схеме движения, запомнить ориентиры, понять особенности ландшафта, определить места, где можно пополнить запасы воды, и продумать запасные варианты отхода, если возникнет угроза.

Кроме того, специалисты призывают заранее проверить исправность снаряжения, качество экипировки, достаточность продовольствия и физическое состояние каждого участника группы. Путь стоит прокладывать по наиболее безопасным участкам, даже если это удлиняет переход. Также важно сохранять бдительность, вовремя замечать признаки надвигающейся опасности и не пренебрегать мерами предосторожности.