Москва26 июлВести.Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (КБР) взяла на контроль установление обстоятельств гибели двух альпинистов на Эльбрусе.
В республиканском надзорном ведомстве привели уточненные данные о происшествии.
По предварительным данным, 25 июля группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на гору Эльбрус.
Один из них спустился и сообщил, что двоим из них стало плохоговорится в публикации ведомства в MAX
Во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух альпинистов. Они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и будут эвакуированы, когда позволит погода.
Одному оказывается медицинская помощь. Поиски трех альпинистов продолжаются. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, добавили в прокуратуре КБР.
Ранее сегодня стало известно, что группа туристов, предположительно, иностранцев, не смогла спуститься с горы.
Два человека погибли, троих спасли, еще троих ищут. Спасателям приходится работать в крайне неблагоприятных погодных условиях.