Прокуратура КБР: выживший альпинист спустился с Эльбруса и позвал на помощь

Прокуратура КБР уточнила данные по попавшим в беду альпинистам на Эльбрусе Прокуратура КБР: выживший альпинист спустился с Эльбруса и позвал на помощь

Москва26 июл Вести.Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (КБР) взяла на контроль установление обстоятельств гибели двух альпинистов на Эльбрусе.

В республиканском надзорном ведомстве привели уточненные данные о происшествии.

По предварительным данным, 25 июля группа из семи альпинистов осуществляла восхождение на гору Эльбрус.

Один из них спустился и сообщил, что двоим из них стало плохо говорится в публикации ведомства в MAX

Во время поисково-спасательной операции были обнаружены тела двух альпинистов. Они находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и будут эвакуированы, когда позволит погода.

Одному оказывается медицинская помощь. Поиски трех альпинистов продолжаются. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, добавили в прокуратуре КБР.

Ранее сегодня стало известно, что группа туристов, предположительно, иностранцев, не смогла спуститься с горы.

Два человека погибли, троих спасли, еще троих ищут. Спасателям приходится работать в крайне неблагоприятных погодных условиях.