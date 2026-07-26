МЧС: на Эльбрусе спасли 2 альпинистов, еще 2 тела найдены, 3 человек ищут

МЧС: тела 2 погибших альпинистов остаются на седловине Эльбруса МЧС: на Эльбрусе спасли 2 альпинистов, еще 2 тела найдены, 3 человек ищут

Москва26 июл Вести.На Эльбрусе спасены два альпиниста. Они эвакуированы вниз и переданы врачам, сообщает главк МЧС по КБР. В ведомстве уточнили, что продолжаются поиски еще трех человек.

Спасли 2 альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам. Продолжаются поиски 3 альпинистов говорится в публикации

Тела двух погибших находятся на седловине Эльбруса на высоте 5350 метров. Они будут эвакуированы по погодным условиям.

Информация уточняется. На месте работают 8 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси.

Ранее сегодня сообщалось, что погибшие на Эльбрусе альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины.