Москва26 июлВести.На Эльбрусе спасены два альпиниста. Они эвакуированы вниз и переданы врачам, сообщает главк МЧС по КБР. В ведомстве уточнили, что продолжаются поиски еще трех человек.
Спасли 2 альпинистов, эвакуировали их вниз и передали медицинским работникам. Продолжаются поиски 3 альпинистовговорится в публикации
Тела двух погибших находятся на седловине Эльбруса на высоте 5350 метров. Они будут эвакуированы по погодным условиям.
Информация уточняется. На месте работают 8 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Росси.
Ранее сегодня сообщалось, что погибшие на Эльбрусе альпинисты приехали из Боснии и Герцеговины.