МЧС показало кадры с места трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Появилось видео с места операции по спасению альпинистов на Эльбрусе МЧС показало кадры с места трагедии с альпинистами на Эльбрусе

Москва26 июл Вести.ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии опубликовало в мессенджере MAX видео спасательной операции на горе Эльбрус.

Там произошла трагедия с группой альпинистов, предположительно, иностранцев. На данный момент известно, что двое погибли, двоих спасли, троих еще ищут.

Судя по кадрам, спасателям приходится работать в крайне неблагоприятных погодных условиях. В районе поиска, который начался еще в темное время суток, – сильный ветер и снег.

Тела погибших находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям, сообщило спасательное ведомство.

Двух туристов эвакуировали вниз и передали медикам.

Продолжаются поиски 3 альпинистов говорится в публикации МЧС по КБР

В них принимают участие восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

По предварительной информации, эта группа альпинистов приехала из Боснии и Герцеговины.