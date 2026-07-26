Москва26 июлВести.ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии опубликовало в мессенджере MAX видео спасательной операции на горе Эльбрус.
Там произошла трагедия с группой альпинистов, предположительно, иностранцев. На данный момент известно, что двое погибли, двоих спасли, троих еще ищут.
Судя по кадрам, спасателям приходится работать в крайне неблагоприятных погодных условиях. В районе поиска, который начался еще в темное время суток, – сильный ветер и снег.
Тела погибших находятся на седловине горы на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям, сообщило спасательное ведомство.
Двух туристов эвакуировали вниз и передали медикам.
Продолжаются поиски 3 альпинистовговорится в публикации МЧС по КБР
В них принимают участие восемь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.
По предварительной информации, эта группа альпинистов приехала из Боснии и Герцеговины.