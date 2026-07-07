Москва7 июлВести.На горе Эльбрус завершилась поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС эвакуировали тело погибшего альпиниста с выпоты 5500 метров на поляну Азау. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии на платформе MAX.
Спасатели МЧС России эвакуировали тело альпиниста 1991 г.р. из г. Санкт-Петербург с высоты 5500 метров на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе правоохранительных органовговорится в публикации ведомства
Группа, в составе которой находился погибший, не регистрировала свой маршрут в МЧС, поэтому данные о туристах устанавливаются.
К работам привлекались 12 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и Центра "Лидер".
МЧС напоминает, что горы – зона повышенной опасности, и призывает туристов быть предельно внимательными на маршрутах.