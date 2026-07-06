СК начал проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе

На Эльбрусе погиб альпинист, Следком начал проверку СК начал проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе

Москва6 июл Вести.Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии.

По данным Следкома, трагический инцидент произошел в понедельник, 6 июля.

Мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Причина смерти альпиниста будет установлена в рамках судебно-медицинского исследования тела погибшего.