Москва6 июлВести.Сотрудники Следственного комитета проводят доследственную проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Кабардино-Балкарии.
По данным Следкома, трагический инцидент произошел в понедельник, 6 июля.
Мужчина совершал восхождение в составе группы из 10 человек. На высоте 5500 метров он почувствовал себя плохо и скоропостижно скончалсяговорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX
Причина смерти альпиниста будет установлена в рамках судебно-медицинского исследования тела погибшего.