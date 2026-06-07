Проверка организована после гибели 68-летнего парапланериста в КБР

Проверка организована после гибели парапланериста в КБР Проверка организована после гибели 68-летнего парапланериста в КБР

Москва7 июн Вести.Южная транспортная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту гибели 68-летнего парапланериста в Кабардино-Балкарской Республике (КБР).

Трагедия произошла 7 июня в районе парадрома, расположенного в Чегемском районе. По данным регионального Следственного комитета (СК), погибшим оказался 68-летний житель Москвы, который осуществлял полет самостоятельно, без инструктора.

Нальчикской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. По ее итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования говорится в сообщении, опубликованном в канале Южной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ

Детали произошедшего уточняются.