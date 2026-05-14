Погибший на Ставрополье парашютист мог ошибиться во время прыжка

Москва14 мая Вести.Опытный парашютист, погибший во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае, мог ошибиться во время приземления. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

О смерти 54-летнего мужчины стало известно в четверг, 14 мая. Парашютист прыгнул с воздушного судна, которое взлетело с посадочной площадки "Русская" в Шпаковском районе.

Одна из версий, которая рассматривается, это ошибка при выполнении прыжка отметил источник, уточнив, что парашютист мог допустить ошибку при приземлении

Ставропольская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности.