Москва14 маяВести.Опытный парашютист, погибший во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае, мог ошибиться во время приземления. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.
О смерти 54-летнего мужчины стало известно в четверг, 14 мая. Парашютист прыгнул с воздушного судна, которое взлетело с посадочной площадки "Русская" в Шпаковском районе.
Одна из версий, которая рассматривается, это ошибка при выполнении прыжкаотметил источник, уточнив, что парашютист мог допустить ошибку при приземлении
Ставропольская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и в сфере образовательной деятельности.