МАК назвал причины крушения частного вертолета в Пермском крае в январе МАК: Причиной авиакатастрофы в Пермском крае стал человеческий фактор

Москва29 апр Вести.Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о крушении в январе вертолета Robinson R44 ООО "Таттранском" в районе базы отдыха "Ашатли Парк", в результате которого погибли два человека.

Согласно выводам МАК, причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор.

Авиационное происшествие произошло в результате столкновения ВС в воздухе с металлическими канатами. Способствующими факторами явились выполнение КВС (командиром воздушного судна – прим. ред.) полета на вертолете без необходимой подготовки и опыта, переоценка КВС своих навыков в умении выполнять полеты, выполнение полета при наличии этилового спирта в организме приводит выдержку из отчета РИА Новости

По данным МАК, командир не имел свидетельства пилота гражданской авиации с соответствующими квалификационными отметками, и заявку для выполнения полета не подавал.

Вертолет на высоте 26 метров столкнулся с тросом горнолыжного оборудования. Из-за этого произошло разрушение лопастей несущего винта. Как выяснили специалисты, командир, который не был пристегнут ремнями безопасности, выпал из вертолета и погиб. Машина упала на лед водоема и разрушилась. Находившийся в кабине пассажир также погиб.