Дело о падении вертолета на базу отдыха в Дагестане ушло в суд

В Дагестане завершили дело о падении вертолета на базу отдыха Дело о падении вертолета на базу отдыха в Дагестане ушло в суд

Москва17 июн Вести.Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о падении вертолета Ка-226 на базу отдыха в Карабудахкентском районе осенью 2025 года, в результате чего погибли пять человек и один пострадал. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Отмечается, что перед судом предстанут начальник летно-испытательного комплекса и летчик-испытатель.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника летно-испытательного комплекса и летчика-испытателя. Они обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) говорится в сообщении

По версии следствия, пилот по указанию начальника комплекса совершал плановый полет по маршруту Кизляр – Терек – Кизляр в качестве командира воздушного судна. На борту вертолета находились шесть пассажиров. Во время посадки пилот, не имея подготовки и опыта, превысил скорость и угол наклона продольной оси. Это привело к касанию хвостовой части вертолета с землей и дальнейшему возгоранию.

В результате погибли пять человек, еще один пассажир получил тяжелые травмы.

Ущерб собственнику воздушного судна составил 15 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Карабудахкентский районный суд Дагестана для рассмотрения по существу.