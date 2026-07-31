Пилот Ми-8 пойдет под суд на Алтае по делу о гибели шести человек

На Алтае перед судом предстанет пилот Ми-8 по делу о гибели шести человек Пилот Ми-8 пойдет под суд на Алтае по делу о гибели шести человек

Москва31 июл Вести.В республике Алтай перед судом предстанет бывший командир экипажа вертолета Ми-8Т по делу о гибели шести человек при крушении воздушного судна. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, 27 июля 2023 года командир воздушного судна при заходе на посадку на подобранную с воздуха площадку в районе села Тюнгур Усть-Коксинского района задел концевой балкой и рулевым винтом железобетонную опору ЛЭП. После этого вертолет упал и загорелся.

На борту воздушного судна находилось 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате авиапросшествия 6 человек погибли, остальные получили телесные повреждения различной степени тяжести сказано в сообщении

Общая сумма ущерба составила 16 миллионов рублей.

В отношении пилота было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, причинение крупного ущерба, смерть более двух лиц.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.