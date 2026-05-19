В Якутии возбудили дело после аварийной посадки Ан-2

Москва19 мая Вести.Уголовное дело возбуждено после аварийной посадки Ан-2, на борту которого находились восемь человек, в лесном массиве в Якутии. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, 19 мая самолет, выполнявший патрулирование пожароопасной обстановки, совершило вынужденную посадку неподалеку от поселка Теплый Ключ Томпонского района.

Предварительно на борту судна находилось 8 человек, данные о пострадавших уточняются сказано в сообщении

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

После аварийной посадки на борту произошло возгорание. Сейчас устанавливается размер ущерба.