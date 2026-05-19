Москва19 маяВести.Четыре человека пострадали в результате авариной посадки самолета Ан-2 в лесной массив в Якутии, один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщили в Минздраве республики.
В ведомстве отметили, что на место происшествия выехали реанимационная и хирургическая бригады Томпонской ЦРБ.
Один мужчина с ожогами направлен на госпитализацию в Томпонскую ЦРБ. Его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести. Угрозы жизни на момент осмотра нетпояснили в минздраве
Трое пострадавших оказана медпомощь, они будут проходить лечение амбулаторно.
Остальным пассажирам помощь врачей не потребовалась.
Ранее СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна после аварийной посадки Ан-2. По данным следствия, 19 мая самолет, выполнявший патрулирование пожароопасной обстановки, совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя.