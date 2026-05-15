Росавиация классифицировала жесткую посадку в Тюменской области как аварию Жесткую посадку под Тобольском совершил Morane-Sauliner компании "Капитал-Джет"

Москва15 мая Вести.В Росавиации прокомментировали инцидент с легкомоторным самолетом в Тюменской области.

По данным ведомства, вынужденную посадку в 70 километрах к юго-востоку от Тобольска совершил самолет Morane-Sauliner MS-893A с регистрационным номером RA-3132G.

При приземлении на пересеченной местности воздушное судно перевернулось.

Воздушное судно находится в парке авиакомпании "Капитал-Джет" (имеет сертификат эксплуатанта на право выполнения авиационных работ) говорится в заявлении Росавиации, опубликованном в мессенджере MAX

В момент ЧП на борту находились два человека - пилот и летчик-наблюдатель. Их эвакуировали с места происшествия на вертолете. По предварительной информации, люди не пострадали.

Росавиация классифицировала произошедшее, как аварию. Расследование будут вести специалисты Межгосударственного авиационного комитета и Тюменского МТУ Росавиации.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту авиационного инцидента.