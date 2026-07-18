Москва18 июлВести.После крушения вертолета сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
Оно инициировано по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФговорится в канале ведомства
Трагическое происшествие случилось вечером 18 июля около хутора Калининского. Вертолет Ми-2 занимался обработкой полей. В результате крушения погиб пилот.
На месте происшествия возник пожар на 20 "квадратах", который был оперативно потушен.