СК в Краснодарском крае возбудил дело после крушения вертолета

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета СК в Краснодарском крае возбудил дело после крушения вертолета

Москва18 июл Вести.После крушения вертолета сельскохозяйственного назначения в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Оно инициировано по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ говорится в канале ведомства

Трагическое происшествие случилось вечером 18 июля около хутора Калининского. Вертолет Ми-2 занимался обработкой полей. В результате крушения погиб пилот.

На месте происшествия возник пожар на 20 "квадратах", который был оперативно потушен.