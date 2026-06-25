Главе СК доложат об обстоятельствах крушения вертолета в Краснодарском крае

Бастрыкину представят доклад о крушении Ми-2 на Кубани Главе СК доложат об обстоятельствах крушения вертолета в Краснодарском крае

Москва25 июн Вести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования авиакатастрофы в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в минувшую среду, 24 июня, неподалеку от хутора Прикубанского в Славянском районе Кубани.

При проведении сельхозработ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате погиб пилот отмечается в публикации Следкома в мессенджере MAX

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Было возбуждено уголовное дело.