Москва25 июнВести.Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования авиакатастрофы в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе ведомства.
ЧП произошло в минувшую среду, 24 июня, неподалеку от хутора Прикубанского в Славянском районе Кубани.
При проведении сельхозработ потерпел крушение вертолет Ми-2. В результате погиб пилототмечается в публикации Следкома в мессенджере MAX
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Было возбуждено уголовное дело.